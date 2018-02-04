Миланов тренируется в общей группе ЦСКА без ограничений

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов полностью восстановился от перелома ноги, полученного в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Как сообщает клубная пресс-служба, болгарин теперь работает наряду со всеми безо всяких ограничений. Ранее хавбек вернулся в общую группу, однако в первые несколько дней он работал с незначительными ограничениями.

По индивидуальной программе продолжают тренироваться Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов. Во время сбора красно-синие проведут еще один контрольный матч - 6 февраля красно-синие сыграют с "Эльче".