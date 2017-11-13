Миланов и ЦСКА обсудят новый контракт в конце декабря

Агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирчо Димитров сообщил, что его клиент и руководство клуба обсудят новый контракт в конце декабря. Действующее соглашение 25-летнего болгарского хавбека с армейцами рассчитано до конца сезона-2017/18.

- Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря, - цитирует ТАСС Димитрова. - Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе армейцев. Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва (в чемпионате. - Прим. "СЭ") и все обсудить в спокойной обстановке.

Напомним, Миланов выступает за ЦСКА с 2013 года. В составе армейцев он дважды стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России. За это время он сыграл за российский клуб 139 матчей, забив 6 мячей.