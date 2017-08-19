Милад Мохаммади: "Тренер решит, приму ли я участие в следующей игре"

Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади рассказал о том, что он восстановился после травмы, полученной в матче против "Краснодара" (2:3). Иранец проходил курс лечения под наблюдением клубных врачей и начал тренироваться.

- В матче против "Краснодара" получил удар в корпус, я почувствовал боль, - сказал Мохаммади. - Надеюсь, что скоро буду готов. Три дня тренировался по индивидуальной программе. Приму ли я участие в следующей игре, решит тренер. Мы хорошо играли в трех играх. Но это футбол, здесь бывают не только победы, но и поражения.