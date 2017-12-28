Михалик опроверг слухи о желании разорвать контракт с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик назвал новогодней шуткой информацию о том, что он намерен разорвать контракт с железнодорожниками. Ранее издание Sport Аrena сообщило, что 34-летний игрок обороны рассматривает возможность продолжения карьеры в США или Канаде.

- Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет, - цитирует FootBoom Михалика. - Меня вполне устраивает моя работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Семина, а гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта, прошу считать недостоверной!

Напомним, Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. В этом сезоне украинский защитник принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив 1 мяч и заработав 4 желтые карточки.