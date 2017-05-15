Михалик может перейти в московское "Динамо"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик может стать игроком московского "Динамо", утверждает "Динамомания". Контракт 33-летнего игрока с железнодорожниками истекает летом.

Бело-голубых, уже обеспечивших себе место в чемпионате России в следующем сезоне, возглавляет Юрий Калитвинцев, который лично заинтересован в переходе Михалика.

Украинец выступает за "Локомотив" с 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, в которых отметился одним голом.