Михаил Вилков: "Я за запрет критики судей"

Судья Михаил Вилков в интервью "СЭ" подвел итоги своей работы в матче "Енисей" – "Крылья. Арбитр должен был работать на центральной игре первого круга "Зенит" - "Спартак", но его ошибки в этом матче оказались роковыми не только для самарцев. За работу специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

– Как относитесь к идее главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова – запретить критику судей?

– Это, конечно, помогло бы работать спокойнее. А то после каждой игры начинается критика, часто необоснованная. И прежде всего к этому прикладывают руку ваши коллеги. В том числе и Александр Бобров любит поджечь фитиль. Хотя, конечно, у него много и правильных вещей, но некоторые выводы, на мой взгляд, необоснованные.

– Присутствие нижегородца Игоря Егорова, вашего земляка и учителя, на скамейке "Енисея" влияло на вас?

– Ничего на меня на давило! В этом явлении нет ничего особенного. И вообще в российском футболе много нижегородцев – и играют, и руководящие должности занимают. Например, в "Урале" выступает Рома Емельяненко, у нас с ним дружеские отношения. И что я теперь, должен "Уралу" помогать? Ну глупость же!

– Вы общались с Игорем Егоровым до и после игры?

– Он начальник команды, в его обязанностях – прием судей. Мы ужинали, но это нормальная практика для любого клуба.

– А после матча он что-то говорил о вашей работе?

– Нашу работу оценивают инспектор и глава ДСИ, а у Игоря Егорова своя работа в клубе, никак не касающиеся меня. (Андрей СИЗЯКИН)