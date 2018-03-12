Михаил Вилков: "Мне стыдно за удаление Огуде, но извиняться перед кем-либо не хочу"

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2). По его словам, удаление игрока пермяков Фегора Огуде было его ошибкой, в эпизоде с первым пенальти было тяжело принять решение, а второй не вызывал вопросов.

- Эпизод с первым одиннадцатиметровым - сложнейший момент для определения фола в целом, - цитирует "Российская Газета" Вилкова. - А по месту нарушения - еще сложнее. Я находился в рекомендованной позиции и принимал решение без доли сомнения. Не буду вилять "одним местом" и говорить про задержку рукой или пытаться еще за что то зацепится. Дал свисток за контакт "в ногах". С моей позиции было видно, что Дзюба полностью внутри штрафной.

- Что со вторым пенальти?

- С назначением второго пенальти, думаю, сомнения у кого-либо отсутствуют. Вынесение предупреждения в данном эпизоде было необходимо за умышленную игру рукой.

- Разве в другом эпизоде красная карточка игроку "Амкара" Огуде тоже была необходима?

- К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку "Амкара". Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя по всем рекомендациям это лишь желтая...

- Андрей Будогосский принес извинения "Амкару" за ваше судейство. Вы тоже извиняетесь перед пермским клубом?

- Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде.