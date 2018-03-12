Михаил Вилков: "Мне стыдно за удаление Огуде, но извиняться перед кем-либо не хочу"

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2). По его словам, удаление игрока пермяков Фегора Огуде было его ошибкой, в эпизоде с первым пенальти было тяжело принять решение, а второй не вызывал вопросов.
- Эпизод с первым одиннадцатиметровым - сложнейший момент для определения фола в целом, - цитирует "Российская Газета" Вилкова. - А по месту нарушения - еще сложнее. Я находился в рекомендованной позиции и принимал решение без доли сомнения. Не буду вилять "одним местом" и говорить про задержку рукой или пытаться еще за что то зацепится. Дал свисток за контакт "в ногах". С моей позиции было видно, что Дзюба полностью внутри штрафной.
- Что со вторым пенальти?
- С назначением второго пенальти, думаю, сомнения у кого-либо отсутствуют. Вынесение предупреждения в данном эпизоде было необходимо за умышленную игру рукой.
- Разве в другом эпизоде красная карточка игроку "Амкара" Огуде тоже была необходима?
- К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку "Амкара". Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя по всем рекомендациям это лишь желтая...
- Андрей Будогосский принес извинения "Амкару" за ваше судейство. Вы тоже извиняетесь перед пермским клубом?
- Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/03/12/sudia-matcha-amkar-arsenal-rasskazal-za-chto-emu-stydno.html
A16
Вопреки, не устал эту пургу нести?
00:13
Вопреки
Как будто арбитры не знают, что ДЗЮБА первый симулянт в рос. футболе - включает дур...ку и конечно не скажет кто заказал победу "Арсеналу", который, после рекомендаций Лаврова, будут тянуть в еврокубки.
22:44 12 марта
19lon72
Эко вставило Вилке в розетку. что Дзюбиньо у него в штрафной оказался
22:32 12 марта
RSDsouth
Деньги не пахнут
22:19 12 марта