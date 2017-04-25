Михаил Вилков: "Азмун толкнул Таски грубовато, поэтому дал желтую карточку"

Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (3:0) Михаил Вилков объяснил, почему дал желтую карточку форварду хозяев Сердару Азмуну за толчок защитника соперников Сердара Таски. Также судья отметил, что не видел, что еще произошло в момент столкновения между игроками.

– Момент с Азмуном и Таски – пограничный, – сказал Вилков в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Я давал фол за толчок в спину и, если посмотреть внимательно, то изначально даже не хотел желтую давать. Потом подумал, что характер толчка был грубоват, вытолкнул его практически за поле. Поэтому принял решение дать желтую карточку. То, что было внизу, в ногах – никто, наверное, этого увидеть не смог. Ни помощник, ни резервный судья. Наверное, только вратарь Артем Ребров мог мне что-то подсказать. Я этого не видел.

Сегодня "Ростов" примет "Уфу" в матче 25-го тура чемпионата России, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

Арбитры не знают, как судить?