Михаил Вартапетов: "Зе Луиш повредил мышцу, которая больше нужна для баскетбола и волейбола"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированных игроков красно-белых. Защитник Сердар Таски и форвард Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче с "Рубином".

– Как Зе Луиш получил такую необычную травму – растяжение мышц живота?

– Травма необычная, хотя не совсем понимаю, почему всех так интересует, как именно Зе ее получил. Это случилось на тренировке, во время игровых упражнений. Он уже два или три дня занимался в общей группе после другой травмы. Были подачи, удары – интенсивное занятие. И он повредил прямую мышцу живота – она, скажем так, не совсем футбольная. Больше задействована в баскетболе, волейболе. Поэтому у футболистов порой возникают с ней проблемы.

Несколько лет назад похожее повреждение было у Жоау Карлоса. Мышца коварная, боль не дает бить по воротам и требует времени. Сроки восстановления примерно 2-3 недели. Так что пока лечится индивидуально. С "Рубином" не сыграет. И с "Марибором" маловероятно.

– А что с Таски?

– У него микротравма приводящей мышцы. Он интенсивно работает в зале индивидуально. Но завтра тоже не поможет команде.

– Как дела у Зобнина?

– Все в порядке, он рвется в бой. И наша задача сейчас – останавливать его, потому что морально он уже сейчас готов работать в общей группе. Но здесь нельзя рисковать. Сроки пока называть не будем.

– А Тимофеев​?

– Он пока в Италии, ранний послеоперационный период прошел хорошо. Ему снимут швы, 10 сентября он прилетит в Россию, 11-го приступит к реабилитации на базе. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.