Михаил Вартапетов: "Все, кроме Ташаева, вернутся в строй к матчу с "Зенитом"

Врач "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о том, как восстанавливаются травмированные футболисты. Он подчеркнул, что в матче 5-го тура премьер-лиги с "Динамо" (2:1) никто травм не получил.
– Если вас интересуют потери, то их не было, кроме гола Промеса. Я пятнадцать раз пересмотрел этот эпизод, Адриану не коснулся мяча.
– Сегодня многие игроки отсутствовали.
– Ребята поправляются. Чуть скорее подойдет Ещенко, Ташаев медленнее, но это вопрос нескольких дней.
– То есть к "Зениту" оба могу быть готовы?
– Один из них скорее да, чем нет. Но когда человек проводит пару тренировок перед игрой, его выход на поле – это всегда тренерское решение.
– А что касается Боккетти?
– Он тоже уже на подходе. Надеюсь, на следующей неделе он будет тренироваться в общей группе.
– По Ломовицкому какая ситуация?
– Там тоже все обошлось. Был просто ушиб.
– Получается все четверо до матча с "Зенитом" вернутся в общую группу?
– По Ташаеву я не уверен.
– Каррера сказал, что у него растяжение.
– Да, приводящей мышцы бедра, которое он получил на тренировке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Зенит Санкт-Петербург
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Михаил Вартапетов
- Андрей Ещенко
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий