Михаил Вартапетов: "Все, кроме Ташаева, вернутся в строй к матчу с "Зенитом"

Врач "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о том, как восстанавливаются травмированные футболисты. Он подчеркнул, что в матче 5-го тура премьер-лиги с "Динамо" (2:1) никто травм не получил.

– Если вас интересуют потери, то их не было, кроме гола Промеса. Я пятнадцать раз пересмотрел этот эпизод, Адриану не коснулся мяча.

– Сегодня многие игроки отсутствовали.

– Ребята поправляются. Чуть скорее подойдет Ещенко, Ташаев медленнее, но это вопрос нескольких дней.

– То есть к "Зениту" оба могу быть готовы?

– Один из них скорее да, чем нет. Но когда человек проводит пару тренировок перед игрой, его выход на поле – это всегда тренерское решение.

– А что касается Боккетти?

– Он тоже уже на подходе. Надеюсь, на следующей неделе он будет тренироваться в общей группе.

– По Ломовицкому какая ситуация?

– Там тоже все обошлось. Был просто ушиб.

– Получается все четверо до матча с "Зенитом" вернутся в общую группу?

– По Ташаеву я не уверен.

– Каррера сказал, что у него растяжение.

– Да, приводящей мышцы бедра, которое он получил на тренировке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)