Михаил Вартапетов: "Восстановление Таски по всем прогнозам - начало марта"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ заявил, что защитник красно-белых Сердар Таски восстановится от травмы к началу весенней части чемпионата России. Также он отметил, что форварда Квинси Промеса не беспокоят старые травмы, и он хорошо себя чувствует.

– Насколько серьезно повреждение Таски и когда он сможет вернуться в строй?

– Как мы и говорили, у Таски частичное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Это требует времени, по всем прогнозам – это начало марта, то есть три месяца с момента получения травмы. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но есть свои законы, законы природы, которые очень трудно обойти. Поэтому сроки остаются теми же – начало марта.

– Можно ли говорить, что все последствия от травмы Промеса прошлой осенью окончательно преодолены и он сейчас в тех кондициях, в которых был до повреждения.

– Да, это можно абсолютно точно утверждать. У Промеса никаких остаточных явлений от его травмы нет, и чувствует он себя прекрасно, и настроен хорошо и никаких ограничений мы ему не планируем.