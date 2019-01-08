21:57 | Футбол — РПЛ

Михаил Вартапетов: "В ближайшие дни Зобнин начнет тренироваться в общей группе"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что полузащитник Роман Зобнин в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе. Он также добавил, что хавбек Фернанду пока продолжит готовиться ко второй половине сезона с ограничениями.

Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе, - приводит слова Вартапетова официальный сайт "Спартака". - У Фернанду пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия - травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии.

"Спартак" проведет первый сбор в ОАЭ с 9 по 16 января. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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