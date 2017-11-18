19:36 | Футбол — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, которые были заменены в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1). Он добавил, что окончательного диагноза по травме Ещенко еще нет.

– Глушаков – сильный ушиб голени. У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава. Окончательного диагноза нет, – приводит сайт "Фратрии" слова Вартапетова. – У Мельгарехо – спазм икроножной мышцы. Пока прогнозов не будем делать. У Глушакова, надеюсь, не критично.

Напомним, Глушаков покинул поле на 65-й минуте после столкновения в хавбеком "быков" Маурисио Перейрой, Мельгарехо был заменен на 65-й минуте, а вместо Ещенко в перерыве на поле вышел Роман Зобнин.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2017/11/18/vartapetov_u_eshhenko_peregruzochnaya_reakciya_kolennogo_sustava/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SpaMan

У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава. (с)....ааа теперь все понятно

19:42