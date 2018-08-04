21:37 | Футбол — РПЛ

Михаил Вартапетов: "Травма Глушакова? Простой человек мог бы замениться, но не Глушаков"


Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов отметил, что полузащитнику Денису Глушакову после рассечения головы в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0) наложили шов. 
 
- Что с Денисом Глушаковым? 

- Ему зашили рану. 

- Сколько швов наложили?

- Один, потому что жизни ничего не угрожает. 

- Глубокое у него рассечение?

- Для Глушакова нормальное. 

- А для простого человека?

- Простой мог бы и замениться, но не Глушаков.

- Ханни здоров?

- Все были здоровы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
 
 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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