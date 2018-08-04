Михаил Вартапетов: "Травма Глушакова? Простой человек мог бы замениться, но не Глушаков"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов отметил, что полузащитнику Денису Глушакову после рассечения головы в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0) наложили шов.
- Что с Денисом Глушаковым?
- Ему зашили рану.
- Сколько швов наложили?
- Один, потому что жизни ничего не угрожает.
- Глубокое у него рассечение?
- Для Глушакова нормальное.
- А для простого человека?
- Простой мог бы и замениться, но не Глушаков.
- Ханни здоров?
- Все были здоровы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)