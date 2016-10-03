Михаил Вартапетов: "Как же "Зенит" боялся "Спартак", чтобы так рано засветиться с админресурсом?"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов выразил мнение, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" (4:2) прибегнул к использованию административного ресурса. По его словам, это обусловлено страхом петербуржцев.

"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере.

Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой