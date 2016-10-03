Михаил Вартапетов: "Как же "Зенит" боялся "Спартак", чтобы так рано засветиться с админресурсом?"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов выразил мнение, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" (4:2) прибегнул к использованию административного ресурса. По его словам, это обусловлено страхом петербуржцев.
"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере.
Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой
Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? - Как же надо бояться "Спартак", чтоб вот так рано засветиться с админресурсом! Всего-то 9-й тур!– Михаил Вартапетов (@mvartapetov) 2 октября 2016 г.
Pleafant
А руководители департаментов водителей,переводчиков,сантехников,агрономов,дворников Спартака ещё не высказали своё компетентное мнение на своих страничках?
00:11
болельщик 39
Спартак страдает манией величия..этот клуб даже карлики европейские всерьёз не воспринимают.А уровень нынешнего Спартака.это примерно уровень Зенита времен Куюсюсси.Доктору лучше заниматься своим делом а не лезть в дела футбольные.
20:29 4 октября
Gogy
Выпей бромантана и успокойся. Не надо премию у Федуна выклянчивать за преданность...
10:26 4 октября
Эрмин
Фу,какое дерьмо. Красно-белое. Вы уже так охренели со Спартаком,что безоговорочную победу СБГ за писали в админресурс. Если бы ещё Юрец не чудил в воротах,а стоял Кержик,было бы 4:0. Хотя нам бы лучше ничью посмотреть,чтобы потеряли по два очка те и другие.
18:17 3 октября
AlCapone
Кого еще спросит СЭ про его красно-белую обиду?
14:55 3 октября
azmiser
А что думает по этому поводу уборщица на спамовской базе? Судя потому, что, ее мнение в масквабадской прессе не публикуют, то она не поддерживает зараженных вирусом спартаковского духа.
13:53 3 октября
Инквизитор 2013-9
Один вардамопедов бьётся!))) А где Федун? Где его помыслы?
13:20 3 октября
Флаваноид
Ну да, Михаил, уже третий матч админ ресурс работает против Спартака! Сначала Хабаровск его включил, потом Уфа, а теперь и Зенит! :)
13:18 3 октября
Андрей Палыч 1979
skapus222 Что бы заслужить ничейный результат,надо использовать свои моменты.Вы их не использовали.А счёт мог быть ещё крупнее,Витсель попал в штангу и Юсупов с убойной позиции не попал в створ.Вот и правда,смотри ей в глаза.
12:28 3 октября
tolkopositiv
После вчерашнего матча одно точно ясно: Если Зенит станет чемпионом, то у очень многих будет повод назвать это чемпиоство с душком. Зениту к такому пусть и не привыкать, но всё-таки куда приятнее выиграть чемпиоство так, что и у соперников не возникнет вопросов. Тут вспоминается высказывание Игнашевича про разные чувства от чемпионств при Газзаеве и от золота при Слуцком.
12:05 3 октября
зенит-супер-чемпион
зенит отдрал свиней по самые помидоры. счет мог быть крупнее. например 6:2. стопроцентные моменты не использовали витсель и юсупов. могли забить и другие. завалили в штрафной кокорина еще до второго пенальти. судья боялся удалять свинорылых на протяжении всего матча. а теперь эьти недотепы еще воют на судью.следющий, кто будет судить инородную каманду, должен посадить этих немытых на свисток и оставить вдевятером уже в первом тайме, чтобы в следующий раз не хрюкали на судью.
12:04 3 октября
alex-ls
Орлов, Иванов и Митрофанов, говорят что судья судил нормально. Всего-то не заметил один фол :)))) или 10, да какая разница? мечты сбываются...
12:04 3 октября
Odissevs
По игре - ничья. Никто на победу не наиграл.
11:55 3 октября
Санта_Клаус
Уже и врачи в комментаторы подались. В принципе можно номеров 5 СЭ посвятить опросу всего персонала Спартака, сотрудников Лукойла и ИФД Капитал если писать не о чем
11:48 3 октября
skapus222
НИЧЬЯ -СПРАВЕДЛИВО...НО ТАКАЯ ВАША ПОБЕДА -НЕ В ЗАЧЕТ ВАМ..СМОТРИ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
11:45 3 октября
skapus222
ИГРА БЫЛА
11:44 3 октября
Андрей Палыч 1979
skapus222 Кого вы прижали первые 20 мин?А понту то с того?Футбол состоит из 90 мин и играть надо пока судья не свистнет.А кроме первых 20 мин имеешь ещё что то сказать?
11:40 3 октября
PitersS
Не приведи бог у такого врача лечиться-кроме административных ресурсов у него в голове из медицинских понятий, только, мед. спирт.. Набухается и кругом или черти, или адм. ресурсы, которые Спартак убивают. Ты бы Глушакову почаще наливал для расслабление-он, уже, на людей бросается..
11:30 3 октября
skapus222
А ДЗЮБА ПОХОДУ ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛ КАК ТРЕТИЙ ГОЛ ЗАЛЕТЕЛ...ЛЕЖАЛ И ОФИГЕЛ ОТ ЗАБИТОГО...
11:25 3 октября
skapus222
БОМЖИКИ РАЗВОНЯЛИСЬ...ВАС ПРИЖАЛИ ПЕРВЫЕ МИНУТ 20 ТАК ЧТО НА ДРУГУЮ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ ПЕРЕЙТИ НЕ МОГЛИ...ВЕСЬ СТАДИОН СВИСТЕЛ В НЕПОНИМАНИИ...И МИЛЛЕР СИДЕЛ С ТАКИМ ФЕЙСОМ ЧТО ПОДУМАЛОСЬ ВЕРИТ ЛИ ОН В СВОЮ КОМАНДУ...??? БОКОВОМУ С ВОРОНЕЖА ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ ПОСТАВЬТЕ..И ГЛАВНОГО НЕ ЗАБУДЬТЕ РЯДОМ ...
11:24 3 октября
crazysun78
считаю так! если бы судья не засчитал 4 левых гола зенита, спартак бы победил 2-0.. ))
11:17 3 октября
Инквизитор 2013-9
refes Стоило судье один раз ошибиться в эпизоде с неназначением штрафного - и вот уже "мясо" подняло вой. И что, "Спартак" был лучше по игре и мог выиграть? Позорище. Не унижайтесь так, консервы. Играть надо лучше - тогда и победы придут. /// А если бы пенку не поставили? Всё КБ пошло бы на костёр! Ха! Огниво бы не справилось бы!)))
11:17 3 октября
shpasic
а что о судействе сказал водитель спартаковского автобуса?
11:16 3 октября
Бомжей_в
При этом Зенит не был хуже Спартака. И вполне мог победить без помощи судьи.
11:11 3 октября
Инквизитор 2013-9
Gost Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...? /// Сторож пьян! Баба Нюра-кухарка в горе! Один вардамопедов бьётся!)))
11:10 3 октября
Бомжей_в
Там и первый пенальти под бооольшим вопросом. Ключевым в определении эпизода должно быть вот что: прошел бы пас, если бы мяч не попал в руку?! Нет, он попал бы в голову Ещенко. А людей падающих на спину с вытянутыми вдоль тела руками найти не просто.
11:10 3 октября
Инквизитор 2013-9
"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере./// А за такие слова надо отвартопетить Вартопетова. Это заявление ЧЛЕНА команды!
11:07 3 октября
ny neru
Здесь можно писать о спартаковцах только хорошо либо ничего? Ну тогда идите вы со своим спорт-экспрессом куда подальше
11:07 3 октября
Gost
Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...?
11:07 3 октября
Андрей Палыч 1979
Была одна ошибка судьи в моменте фола Кришито на Промесе.Это единственная ошибка Иванова.Что он знал,что сразу будет контр атака и Ещенко срубит Кокорина?Да,допустил он в том эпизоде ошибку,но с кем не бывает!?Все допускают.Без ошибок в футболе счёт всегда был бы 0:0.Зенит по игре всёже лучше был и в завершении атак лучше.И это не смотря на это,пусть спартачи не забывают,что ровно трое суток назад "Зенит" добывал очки в капилку России,и не имел времени и возможности по сути провести полноценную подготовку как спартачи.Питерцы только физически успели восстановится,но этого хватило,что бы победить!!!
11:00 3 октября