16:52 | Футбол — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "Есть вероятность, что Глушаков восстановится к "Динамо"


Глава медицинского департамента "Спартака"  Михаил Вартапетов прокомментировал отсутствие на тренировке полузащитника Дениса Глушакова. Ранее "СЭ" сообщил, что игрок не присутствует на занятии в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова".

- У Глушакова повреждение наружной боковой связки коленного сустава, - сказал Вартапетов. - Получил он его в результате прямого удара, был контакт на тренировке. Удар пришелся по внутренней поверхности коленного сустава. Это не относится к категории тяжелых травм. Вопрос нескольких дней, до двух недель максимум. Прошло уже больше недели.

- Сейчас Глушаков не тренируется по медицинским показателям?

- Конечно. Абсолютно.

- С "Ростовом" Глушаков, понятно, не свграет. А есть вероятность, что он сыграет с "Динамо"

-  Есть, наблюдаем каждый день. (Филипп ПАПЕНКОВ)

"Спартак" примет "Ростов" на своем поле 5 мая, начало игры - в 19.00 по московскому времени.  "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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