Михаил Вартапетов: "Еременко находится в хорошем функциональном состоянии"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о травмированных игроках, отметив, что Сальваторе Боккетти и Илье Кутепову для восстановления понадобиться около недели. Также он рассказал о состоянии Романа Еременко.

– В команде травмированы Жано, Селихов, Боккетти и Кутепов. Двое последних выздоравливают. Им нужно около недели, – сказал Вартапетов.

– Роман Еременко занимается в общей группе без ограничений?

– У него есть индивидуальные занятия. Он дополнительно работает с тренером по физподготовке. А так никаких ограничений нет. Еременко находится в хорошем функциональном состоянии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)