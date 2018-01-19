Михаил Вартапетов: "Джикия держится хорошо, пытается шутить"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов отметил, что получивший в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава защитник Георгий Джикия пока остается в команде. Специалист подчеркнул, что футболист, несмотря на серьезное повреждение, "держится хорошо и пытается шутить".

– Пока Джикия в команде. Ближайшие дни, – сказал Вартапетов. – Об оперативном вмешательстве речи не идет. Сустав должен быть подготовлен к операции. Где именно будет операция, мнение еще не сформулировано.

Каким бы опытным ни был радиолог, который делает МРТ, иногда хирург видит другую картину. Так было с Боккетти: тоже опасались, что разрыв крестов, а на самом деле оказалось поврежление хряща.

Георгий молодец, держится хорошо, пытается шутить. Скользкое поле? Кресты не поддаются никакой логике. Не хотелось сразу говорить, что это кресты. Надежда есть всегда, но картина была ясна.

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