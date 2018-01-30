Михаил Вартапетов - Джикии: "Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже!"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал защитника команды Георгия Джикию. Игрок сборной России восстанавливается после повреждения крестообразных связок, полученного в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

"Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!" - написал Вартапетов в Твиттере.