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Михаил Вартапетов - Джикии: "Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже!"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал защитника команды Георгия Джикию. Игрок сборной России восстанавливается после повреждения крестообразных связок, полученного в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

"Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!" - написал Вартапетов в Твиттере.

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