Михаил Сиваков: "Оренбург" не забил, после чего "Локомотив" перехватил инициативу"

Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков в перерыве матча 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом" посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, во втором тайме команда не должна бояться брать игру на себя.

- Что не получилось? Забить, - сказал Сиваков в эфире телеканала "Наш футбол". - Был момент хороший в начале матча. Но потом соперник перехватил инициативу, владел мячом, нагнетал и забил.

"Оренбургу" нужно успокоиться, взять мяч под контроль, не бояться действовать в атаке, брать игру на себя и создавать моменты.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"