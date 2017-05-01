Михаил Сиваков: "Если "Оренбург" и "Крылья" сыграли 1:1 - значит, счет по игре"

Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков после матча 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) считает, что счет по игре. По его словам, эта встреча была поединком за 6 очков, так как команды находятся рядом в турнирной таблице.

– Если сыграли 1:1 - значит, счет по игре, – приводит пресс-служба клуба слова Сивакова. – Где-то упустили своим моменты, где-то, надо признать, удача была на нашей стороне, все-таки у "Крыльев" были моменты. 1:1 на выезде – это одно очко в матче с прямым конкурентом. Имеем то, что имеем. Команды находятся рядом в турнирной таблице, поэтому сегодня игра была за 6 очков, никто не хотел уступать.

Честно сказать, эпизода с назначением пенальти не видел, потому что спиной был к моменту, а после игры пока еще не успел посмотреть повтор, поэтому нечего сказать на этот счет.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" – "Оренбург"