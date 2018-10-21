Михаил Шац - о поражении "Зенита" от "Динамо": "У питерцев был только один момент"

Известный телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги матча 11-го тура с "Динамо" (0:1).

- Увидел у питерцев только один 100-процентный момент, - сказал Шац. - С другой стороны, красная карточка Дриусси на 37-й минуте сломала ход игры, плюс случилась травма Кузяева. Поражение в какой-то степени обидно, в какой-то - ожидаемо.

- Почему?

- Встречи с "Динамо" в Москве исторически тяжело складываются для "Зенита". Вообще матч оставил нормальное впечатление. Хорошо, что сыграли вопреки обстоятельствам. Второй тайм был содержательным.

- Грамотно перестроились после удаления?

- Развитие игры предполагало обратное, но все оказалась нормально. Такое поражение не вызывает полного разочарования. Конечно, обидно, но в целом понятно.

Уступив динамовцам, "Зенит" потерпел второе поражение в чемпионате, но остался на первом месте с 25 очками. В 12-м туре петербуржцы встретятся с "Крыльями Советов" в Самаре. (Евгений Белоусов)