Михаил Шац: "Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Дзюбу и Шатова в составе"

Известный шоумэн, ведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац отметил, что Роберто Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Артема Дзюбу и Олега Шатова​ в составе, не взяв их на сбор команды. Он также пожелал игрокам трудоустроиться как можно быстрее.

– Как относитесь к тому, что Дзюба и Шатов не поехали на сбор с первой командой?

– Я не то чтобы очень рад этому, – сказал Шац. – Роберто Манчини выбрал состав, с которым хочет работать. В данном случае его мнение важнее моего. Тренер недвусмысленно дал понять, что не видит этих игроков в составе. Такой вывод он сделал за полгода совместной работы.

– Для игроков – это не самый плохой исход?

– Им точно нужна игровая практика, и в "Зените" они ее вряд ли получат. Наверное, с помощью трансфера и аренды они смогут ее получить. Желаю ребятам трудоустроиться как можно быстрее.

Накануне Дзюба, Шатов, а также Александр Анюков и Иван Новосельцев не поехали на первый сбор "Зенита" в ОАЭ по решению руководства. Сбор питерцев продлится следующие две недели. (Евгений БЕЛОУСОВ)