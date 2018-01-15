14:04 | Футбол — РФПЛ

Михаил Шац: "Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Дзюбу и Шатова в составе"

4

Известный шоумэн, ведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац отметил, что Роберто Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Артема Дзюбу и Олега Шатова​ в составе, не взяв их на сбор команды. Он также пожелал игрокам трудоустроиться как можно быстрее.

 
Александр АНЮКОВ (слева), Артем ДЗЮБА (в центре) и Олег ШАТОВ не летят с &quot;Зенитом&quot; в ОАЭ.Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"

– Как относитесь к тому, что Дзюба и Шатов не поехали на сбор с первой командой?

– Я не то чтобы очень рад этому, – сказал Шац. – Роберто Манчини выбрал состав, с которым хочет работать. В данном случае его мнение важнее моего. Тренер недвусмысленно дал понять, что не видит этих игроков в составе. Такой вывод он сделал за полгода совместной работы.

– Для игроков – это не самый плохой исход?

– Им точно нужна игровая практика, и в "Зените" они ее вряд ли получат. Наверное, с помощью трансфера и аренды они смогут ее получить. Желаю ребятам трудоустроиться как можно быстрее.

Накануне Дзюба, Шатов, а также Александр Анюков и Иван Новосельцев не поехали на первый сбор "Зенита" в ОАЭ по решению руководства. Сбор питерцев продлится следующие две недели. (Евгений БЕЛОУСОВ)

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Таки да

В спорте главное - это деньги. Всё остальное вторично и даже третично. А в Зените ребята нормально заработали. А здоровье одно и второго не будет. Так что пусть трактор пашет, он железный.

15:42

инженер1958

Чем больше в РФПЛ будет требовательных тренеров, вроде Манчини, тем меньше будет Касаевых, играющих по настроению...

15:11

spetrov

shpasic, согласен. Те же самые слова вполне мог сказать кто-то из сотрудников клуба. и не было бы никакого недоумения, причем здесь Зенит и Шац, чтоб он трижды был здоров.

14:14

shpasic

ну, неужели же нет футбольных экспертов и специалистов, у которых можно брать интервью? зачем все эти шацы, боярские, назаровы, мацуевы, бариновы, если это просто болельщики, которые ни в теме о внутрикомандных делах, ни о футболе в целом?) уж лучше бы у баламошки тогда бы интервью взяли.

14:09