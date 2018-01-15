Михаил Шац: "Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Дзюбу и Шатова в составе"

Известный шоумэн, ведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац отметил, что Роберто Манчини недвусмысленно дал понять, что не видит Артема Дзюбу и Олега Шатова в составе, не взяв их на сбор команды. Он также пожелал игрокам трудоустроиться как можно быстрее.
– Как относитесь к тому, что Дзюба и Шатов не поехали на сбор с первой командой?
– Я не то чтобы очень рад этому, – сказал Шац. – Роберто Манчини выбрал состав, с которым хочет работать. В данном случае его мнение важнее моего. Тренер недвусмысленно дал понять, что не видит этих игроков в составе. Такой вывод он сделал за полгода совместной работы.
– Для игроков – это не самый плохой исход?
– Им точно нужна игровая практика, и в "Зените" они ее вряд ли получат. Наверное, с помощью трансфера и аренды они смогут ее получить. Желаю ребятам трудоустроиться как можно быстрее.
Накануне Дзюба, Шатов, а также Александр Анюков и Иван Новосельцев не поехали на первый сбор "Зенита" в ОАЭ по решению руководства. Сбор питерцев продлится следующие две недели. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Таки да
В спорте главное - это деньги. Всё остальное вторично и даже третично. А в Зените ребята нормально заработали. А здоровье одно и второго не будет. Так что пусть трактор пашет, он железный.
15:42
инженер1958
Чем больше в РФПЛ будет требовательных тренеров, вроде Манчини, тем меньше будет Касаевых, играющих по настроению...
15:11
spetrov
shpasic, согласен. Те же самые слова вполне мог сказать кто-то из сотрудников клуба. и не было бы никакого недоумения, причем здесь Зенит и Шац, чтоб он трижды был здоров.
14:14
shpasic
ну, неужели же нет футбольных экспертов и специалистов, у которых можно брать интервью? зачем все эти шацы, боярские, назаровы, мацуевы, бариновы, если это просто болельщики, которые ни в теме о внутрикомандных делах, ни о футболе в целом?) уж лучше бы у баламошки тогда бы интервью взяли.
14:09