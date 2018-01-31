Михаил Шац: "Если Дзюба забьет 15 мячей в "Арсенале", то вернется в "Зенит"

Известный болельщик "Зенита", шоумен Михаил Шац считает, что нападающему Артему Дзюба нужно забить 15 мячей за "Арсенал" за оставшуюся часть сезона, чтобы вернутся в "Зенит". При этом он считает, что форварду по силам вернутся в сборную, но многое будет зависеть от игровой формы Дзюбы. В среду "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего форварда.
– Для Дзюбы аренда в "Арсенал" будет полезной, – считает Шац. – Процитирую бывшего президента "Зенита": "Играть лучше, чем не играть". Если Артем еще ставит задачу попадания в сборную, то ему необходима практика.
– Считаете, что из "Арсенала" возможно попасть в сборную?
– Как показывает практика, в сборную вызывают из разных команд. Все будет зависеть от его формы. От себя желаю ему удачи.
– Дорога в "Зенит" при Манчини ему закрыта?
– Если забьет 15 мячей, то точно вернется. Это как раз часть Артема из тех 35-и голов, которые должны оформить Кокорин и Дзюба за сезон.
– По силам за 10 матчей столько забить?
– Все зависит только от него самого. Не знаю, насколько это реально, но возможно.
В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги. (Павел ГУРЕВИЧ)
punch_s
ЕСЛИ ДЗЮБА ЗАБЬЕТ 15 МЯЧЕЙ В "АРСЕНАЛЕ" ЗА 9 МАТЧЕЙ, ТО НЕ ВЕРНЕТСЯ В "ЗЕНИТ, А ПОЕДЕТ В РЕАЛ МАДРИД
19:41
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
inspire AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka =============== ларек на Рабочем или Гайве?/////////////// за стадионом... там Волков до сих пор с Красным Востоком сидит))))
19:36
inspire
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka =============== ларек на Рабочем или Гайве?
18:52
igogohruhru
Ну 15 он за месяц забьет. Помнится в сборной он по четыре забивал не помню кому, то ли Испании толи Люксембургу
18:48
tarkys
Голова, ногам покою не дает.
18:47
maks55555
Если 10 забьет, то это уже будет для него очень хорошо.
18:44
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Кокоша, мать его, из такой же репутации вынырнул и Смолов из грязи в князи в Краснодаре.... каждому надо свое место обрести, может оно в Арсенале (Тула)? ....синдром "широко раскрытой варешки" игрокам Арсенала не грозит
18:23
knyaz boltconskiy
Опу ставишь?
18:20
Семь ветров
Как бы классический болельщик Зенита))) Легендарный питерец в любом случае вернется в конце сезона в Зенит, так то там контракт и родная касса с выходом на лавку.
18:09
inspire
если Дзюба, до конца сезона, забьет 15 голов, то он покажет Зене и Манчини лично, ту часть своего тела, которой нет у его жены
18:06
shpasic
опять мнение каких-то шацев, назаровых, кафельниковых и боярских.
17:49
баламошка
Шварц всё шутит и шутит.
17:42
Джин_SM(v3)
Писец, Шац то чего курнул?15 голов...
17:41
Бармалей3000
Работайте лучше, когда подаете информацию (статистику)!!!
17:40
Бармалей3000
Тут надо считать не количество матчей, а сколько Дзюба сыграл минут!!! Выход на замену на 90-ой минуте смешно считать матчем!!!!
17:39
drJekil
в качестве тренера))
17:34