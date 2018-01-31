17:29 | Футбол — РФПЛ

Михаил Шац: "Если Дзюба забьет 15 мячей в "Арсенале", то вернется в "Зенит"

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Известный болельщик "Зенита", шоумен Михаил Шац считает, что нападающему Артему Дзюба нужно забить 15 мячей за "Арсенал" за оставшуюся часть сезона, чтобы вернутся в "Зенит". При этом он считает, что форварду по силам вернутся в сборную, но многое будет зависеть от игровой формы Дзюбы. В среду "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего форварда.

– Для Дзюбы аренда в "Арсенал" будет полезной, – считает Шац. – Процитирую бывшего президента "Зенита": "Играть лучше, чем не играть". Если Артем еще ставит задачу попадания в сборную, то ему необходима практика.

– Считаете, что из "Арсенала" возможно попасть в сборную?

– Как показывает практика, в сборную вызывают из разных команд. Все будет зависеть от его формы. От себя желаю ему удачи.

– Дорога в "Зенит" при Манчини ему закрыта?

– Если забьет 15 мячей, то точно вернется. Это как раз часть Артема из тех 35-и голов, которые должны оформить Кокорин и Дзюба за сезон.

– По силам за 10 матчей столько забить?

– Все зависит только от него самого. Не знаю, насколько это реально, но возможно.

В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (16)
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punch_s

ЕСЛИ ДЗЮБА ЗАБЬЕТ 15 МЯЧЕЙ В "АРСЕНАЛЕ" ЗА 9 МАТЧЕЙ, ТО НЕ ВЕРНЕТСЯ В "ЗЕНИТ, А ПОЕДЕТ В РЕАЛ МАДРИД

19:41

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

inspire AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka =============== ларек на Рабочем или Гайве?/////////////// за стадионом... там Волков до сих пор с Красным Востоком сидит))))

19:36

inspire

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka =============== ларек на Рабочем или Гайве?

18:52

igogohruhru

Ну 15 он за месяц забьет. Помнится в сборной он по четыре забивал не помню кому, то ли Испании толи Люксембургу

18:48

tarkys

Голова, ногам покою не дает.

18:47

maks55555

Если 10 забьет, то это уже будет для него очень хорошо.

18:44

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Кокоша, мать его, из такой же репутации вынырнул и Смолов из грязи в князи в Краснодаре.... каждому надо свое место обрести, может оно в Арсенале (Тула)? ....синдром "широко раскрытой варешки" игрокам Арсенала не грозит

18:23

knyaz boltconskiy

Опу ставишь?

18:20

Семь ветров

Как бы классический болельщик Зенита))) Легендарный питерец в любом случае вернется в конце сезона в Зенит, так то там контракт и родная касса с выходом на лавку.

18:09

inspire

если Дзюба, до конца сезона, забьет 15 голов, то он покажет Зене и Манчини лично, ту часть своего тела, которой нет у его жены

18:06

shpasic

опять мнение каких-то шацев, назаровых, кафельниковых и боярских.

17:49

баламошка

Шварц всё шутит и шутит.

17:42

Джин_SM(v3)

Писец, Шац то чего курнул?15 голов...

17:41

Бармалей3000

Работайте лучше, когда подаете информацию (статистику)!!!

17:40

Бармалей3000

Тут надо считать не количество матчей, а сколько Дзюба сыграл минут!!! Выход на замену на 90-ой минуте смешно считать матчем!!!!

17:39

drJekil

в качестве тренера))

17:34