Михаил Шац: "Если Дзюба забьет 15 мячей в "Арсенале", то вернется в "Зенит"

Известный болельщик "Зенита", шоумен Михаил Шац считает, что нападающему Артему Дзюба нужно забить 15 мячей за "Арсенал" за оставшуюся часть сезона, чтобы вернутся в "Зенит". При этом он считает, что форварду по силам вернутся в сборную, но многое будет зависеть от игровой формы Дзюбы. В среду "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего форварда.

– Для Дзюбы аренда в "Арсенал" будет полезной, – считает Шац. – Процитирую бывшего президента "Зенита": "Играть лучше, чем не играть". Если Артем еще ставит задачу попадания в сборную, то ему необходима практика.

– Считаете, что из "Арсенала" возможно попасть в сборную?

– Как показывает практика, в сборную вызывают из разных команд. Все будет зависеть от его формы. От себя желаю ему удачи.

– Дорога в "Зенит" при Манчини ему закрыта?

– Если забьет 15 мячей, то точно вернется. Это как раз часть Артема из тех 35-и голов, которые должны оформить Кокорин и Дзюба за сезон.

– По силам за 10 матчей столько забить?

– Все зависит только от него самого. Не знаю, насколько это реально, но возможно.

В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги. (Павел ГУРЕВИЧ)