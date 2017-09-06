Михаил Щенников: "Жора не зацикливается на обороне - отсюда и результативность"

Олимпийский призер Игр-1996 в спортивной ходьбе Михаил Щенников считает, что голевые успехи его сына, защитника ЦСКА Георгия Щенникова, не связаны с рождением дочери. В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России и Лиги чемпионов.

- Жора сейчас не зацикливается на обороне и довольно часто подключается к атаке, - цитирует stolica-s.su Щенникова-старшего. - Отсюда и такая результативность. Скажем так: он и в защите действует, и нападающим помогает. Благо физические кондиции позволяют ему выполнять серьезный объем работы. Недавно у сына родилась дочь! Так что теперь я дважды дед. Старшему ребенку Жоры Даниилу 3 года, а теперь на свет появилась Ульяна. Все как по заказу! Спасибо сыну, осчастливил нас с супругой!

- Теперь понятно, откуда у него такое стремление и нацеленность к воротам соперника?

- Забитые голы и рождение дочки – это чистое совпадение. Но приятное. Вообще сын действительно играет здорово в этом сезоне. Набрал очень хорошую форму. Дай Бог, чтобы травмы обходили его стороной.

- Событие в семье не будет отвлекать его от футбола?

- Ни в коем случае! Есть бабушки, дедушки, няни… Разберемся. Я сам с удовольствием буду заниматься с внучкой.