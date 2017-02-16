Михаил Прокопец: "В ФИФА сообщили, что "Рубин" не подавал апелляцию по "делу Азмуна"

"Рубин" не стал обжаловать решение Палаты по разрешению споров ФИФА в отношении нападающего "Ростова" Сердара Азмуна. 16 января требования "Рубина", с которым форвард расторг контракт, были отклонены в полном объеме.

– В ФИФА нам сказали, что "Рубин" не подавал апелляцию на решение по "делу Азмуна". Сроки на подачу необходимых документов прошли, – сказал спортивный юрист Михаил Прокопец. (Сергей АСТАХОВ)

Форвард перешел в "Рубин" в декабре 2012 года. В 2015-м он был арендован "Ростовом" до конца сезона. Летом 2016 года Азмун проигнорировал сбор "рубиновых" и подписал двухлетний контракт с ростовчанами. По мнению игрока, казанцы нарушали договоренности, не соглашаясь отпускать его в клуб из Ростова-на-Дону.

Позже "Рубин" попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку "Ростова", подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. Казанцы и нападающий обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.