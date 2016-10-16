Михаил Осинов: "Азмун в прошлом сезоне смотрелся поинтереснее"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов отметил, что, несмотря на солидный возраст защитника ростовчан Сесара Наваса, к нему нет претензий к нему нет. Также экс-капитан донского клуба высказал мнение, что нападающий Сердар Азмун интереснее смотрелся в прошлом сезоне.

– По игре Сесара Наваса чувствуется, что скоро ему 37?

– Я бы не сказал. Игру читает великолепно, недостаток скорости компенсирует грамотным выбором позиции. Дима Кириченко говорил мне, что Бердыев постоянно напоминает защитникам: "Смотрите на Наваса!" Он четко управляет обороной, подсказывает партнерам, когда надо глубже сесть, когда, наоборот, резко выйти, чтоб устроить искусственный офсайд. Не знаю, на сколько еще хватит Сесара Наваса, пока же к нему нет претензий.

– А к Азмуну?

– В прошлом сезоне он выглядел поинтереснее, поострее. Связываю это с борьбой на два фронта. Бухаров травмирован, альтернативы в атаке Полозу и Азмуну нет. А ребята не железные, накапливается усталость. На данный момент, пожалуй, главная проблема "Ростова" – короткая скамейка. Лидеров заменить некем, молодежь сыровата. Перед матчем с "Атлетико" это особенно тревожит. (Александр КРУЖКОВ)