Михаил Меркулов: "В конце "Динамо" тянуло время, но в футболе это обычное дело"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов после матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2) отметил, что команда разочарована итоговым результатом. Футболист подчеркнул, что "Уралу" удалось нейтрализовать контратаки гостей.

– Команда разочарована, ведь мы могли брать три очка, – сказал в интервью для клубной пресс-службы Меркулов. – С другой стороны, Балажиц спас игру, забил два очень хороших гола. Думаю, ничейный результат справедлив. Грегор всегда хорошо играет, а сегодня и обстоятельства сложились так, что он оформил дубль.

"Динамо" во втором тайме начало активно прессинговать, и мы оказались к этому не готовы. Наши ошибки стали следствием скользкого поля, к которому мы не привыкли. Было тяжело принимать в таких условиях решения, мяч уезжал то в одну сторону, то в другую. Тяжело было из-за такого поля.

Мы были готовы к контратакам москвичей, но они сравняли счет во втором тайме, мы, естественно, старались и в этих условиях играть первым номером при своих болельщиках. "Урал" пошел вперед, оголил зоны, поэтому у гостей не было иных вариантов, кроме как контратаки, и мы с ними справились. Первый гол мы пропустили со стандарта, а второй – после позиционной атаки.

В конце темп игры снизился, поскольку "Динамо" хотело удержать победный счет. Они начали падать, тянуть время, но в футболе это обычное дело.

Трансляция матча "Урал" – "Динамо" //

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