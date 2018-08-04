23:39 4 августа | Футбол — РПЛ

Михаил Меркулов: "Уралу" стоит прибавить в реализации моментов"


Защитник "Урала"  Михаил Меркулов заявил, что екатеринбургский клуб должен прибавить в реализации моментов. Сегодня "Урал" уступил "Краснодару" (1:2) в матче 2-го тура РПЛ.

- В матче с "Краснодаром" мы упустили победу, - цитирует Меркулова официальный сайт "Урала". - Во втором тайме не хватило концентрации, ведь мячи пропустили в начале и в конце второй половины встречи. 

Команде стоит прибавить в реализации моментов. Об этом говорит даже прошлый матч. Против "Анжи" (0:1) мы создали шесть моментов. Часто подходили к воротам. Подобные эпизоды должны заканчиваться забитыми мячами. Нам необходимо набирать очки - нужен результат.

Урал - Краснодар

 

 

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/mihail-merkulov-neobhodimo-nachat-nabirat-ochki

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