Михаил Меркулов: "Секрет успеха "Урала" в первом круге заключается в сплоченности"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов в интервью "СЭ" отметил, что у его команды пока не возникает мыслей о выходе в Лигу Европы. Футболист также добавил, что секрет успеха уральцев в первом круге заключается в сплоченности.

– В чем секрет такого успеха "Урала" в первом круге?

– В сплоченности коллектива – у нас сплав молодости и опыта, самоотдаче на тренировках и в играх. На каждый матч выходим как на последний бой, за победой! Это не громкие слова, так и есть.

– Неужели у вас еще ни разу не закрадывалась мысль о Лиге Европы?

– Таких мыслей пока быть не может, плотность в турнирной таблице очень высокая. Прошел только первый круг. Впереди еще 15 игр. Все команды набирают очки. Нередко лидеры спотыкаются, а условные аутсайдеры прибавляют. Какого-то большого отрыва нет. Например, если "Анжи" выиграет три встречи подряд, сразу выберется из зоны стыков и будет в середине. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностю интервью Меркулова