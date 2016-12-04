Михаил Меркулов: "Переживаю за здоровье Фернандеса"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов пожелал скорейшего восстановления игроку ЦСКА Мариу Фернандесу. Футболисты столкнулись в матче 17-го тура между этими командами, после чего армейца унесли с поля на носилках. Сегодня врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

– Очень сожалею о том эпизоде и переживаю за здоровье своего коллеги, – цитирует пресс-служба "Урала" Меркулова. – В том злополучном моменте, когда мы столкнулись с Мариу, я ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму и вообще не видел его, поскольку выбегал из-за спин игроков.

Хочу пожелать Мариу здоровья и скорейшего восстановления от последствий этого жуткого столкновения. Искренне желаю ему как можно скорее вернуться на поле и продолжать радовать своей игрой болельщиков ЦСКА!

У Фернандеса – закрытая черепно-мозговая травма