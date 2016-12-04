15:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Меркулов: "Переживаю за здоровье Фернандеса"

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Защитник "Урала" Михаил Меркулов пожелал скорейшего восстановления игроку ЦСКА Мариу Фернандесу. Футболисты столкнулись в матче 17-го тура между этими командами, после чего армейца унесли с поля на носилках. Сегодня врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

– Очень сожалею о том эпизоде и переживаю за здоровье своего коллеги, – цитирует пресс-служба "Урала" Меркулова. – В том злополучном моменте, когда мы столкнулись с Мариу, я ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму и вообще не видел его, поскольку выбегал из-за спин игроков.

Хочу пожелать Мариу здоровья и скорейшего восстановления от последствий этого жуткого столкновения. Искренне желаю ему как можно скорее вернуться на поле и продолжать радовать своей игрой болельщиков ЦСКА!

У Фернандеса – закрытая черепно-мозговая травма 

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5187/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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эстонский армеец

Как в хоккее - нужны игроки,которые потом "сломают" того , кто нанёс травму - и не важно - видел-не видел.

16:10

KotZombie43484

А если бы Марио травмировал Меркулова, кроме тех, кто был в матч-центре никто не узнал бы об этом..

15:35

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