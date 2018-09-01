Михаил Меркулов: "Надо было думать, а не бить вперед"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что его команда допускала много ошибок, поэтому и уступила.

– Ваша команда по характеру игры не заслуживала такого поражения. Почему так получилось?

– Не знаю. У нас и вратарь выручал. Было много ошибок. Но забей мы свои моменты – можно было перевернуть ход встречи. А так очень плохо играли.

– Сильно ли выбил из колеи курьезный первый гол?

– Конечно, быстрый гол всегда выбивает. Меняется план на игру.

– Чалов сделал хет-трик. Как-то специально к нему готовились?

– Нет.

– "Урал" в этом сезоне вообще играет довольно открыто. Против "Зенита" играли, теперь против ЦСКА. Нет желания после таких результатов закрыться?

– Я думаю, да. Но решение принимает тренерский штаб. Мы очень много пропускаем.

– Ваша команда не реализовала пенальти…

– Да-да. Могли перевернуть игру. В первом тайме были моменты при счете 1:0, и при 2:0 спокойно могли повернуть встречу и добиться ничьей. Но случилось так, как случилось.

– Бумаль – командный пенальтист или просто в этот момент захотел пробить?

– Я думаю, он почувствовал уверенность, поэтому и подошел к точке.

– Ему потом ничего не высказывали?

– Да нет, ничего.

– По ходу игры вы менялись флангами с Денисом Кулаковым.

– Это было продиктовано игровой ситуацией, из-за штрафных.

– Что с Кулаковым?

– Мышечное повреждение.

– На пресс-конференции Парфенов говорил, что игроки допускали очень много простых ошибок. Почему?

– Наверное, в конце усталость накопилась. Было тяжело физически. Поэтому принимали неправильные решения. Надо было думать, а не бить вперед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)