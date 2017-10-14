Михаил Меркулов: "К перерыву "Урал" мог забить два гола "Анжи"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов в перерыве матча 13-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что у команды были шансы поразить ворота соперника. По его словам, в начале игры махачкалинцы действовали агрессивно, но екатеринбурцжцам удалось перехватить инициативу.

– Мы знали, что в первой половине тайма "Анжи" продемонстрируют высокий прессинг, – сказал Меркулов в интервью телеканалу "Наш футбол". – За счет потерь на своей половине поля создавали моменты.

Первые 20 минут махачкалинцы действовали агрессивно, но потом "Урал" перехватил инициативу. Если бы забили, то уже вели бы со счетом 2:0.