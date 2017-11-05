13:22 | Футбол — РФПЛ

Михаил Лысов: "С характером у "Локомотива" проблем нет"


Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что у игроков его команды нет проблем с характером. Он также добавил, что у железнодорожников все игры в графике тяжелые, и нужно побеждать в каждой.

 
21 июня. Москва. ЦСКА - &quot;Локомотив&quot; - 1:3. В матче первого круга Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ и Дмитрий ТАРАСОВ переиграли Понтуса ВЕРНБЛУМА и Виктора ВАСИНА (слева направо).Почему ЦСКА - фаворит дерби с лидером

– С характером у "Локомотива" проблем точно нет: умеем перестраиваться по ходу матчей, выгрызать победу, переигрывать соперника тактически, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Лысова.

– Но при этом – три поражения от не самых сильных команд.

– Так бывает. Вокруг говорят: "Локо" не умеет играть против закрытых, оборонительных команд. Но почему мы тогда победили тот же "Анжи", "СКА-Хабаровск", "Арсенал"? Три неудачных матча – еще не показатель тенденции или статистики. Просто случайность. А мы к каждой игре подходим как к самой важной.

– Новый круг начинаем как раз с игры против ЦСКА. Тяжело играть столько серьезных матчей подряд?

– С нашим графиком – все игры сейчас серьезные. И побеждать надо в каждой.

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 16.30 в московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16714

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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