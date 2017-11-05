Михаил Лысов: "С характером у "Локомотива" проблем нет"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что у игроков его команды нет проблем с характером. Он также добавил, что у железнодорожников все игры в графике тяжелые, и нужно побеждать в каждой.

– С характером у "Локомотива" проблем точно нет: умеем перестраиваться по ходу матчей, выгрызать победу, переигрывать соперника тактически, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Лысова.

– Но при этом – три поражения от не самых сильных команд.

– Так бывает. Вокруг говорят: "Локо" не умеет играть против закрытых, оборонительных команд. Но почему мы тогда победили тот же "Анжи", "СКА-Хабаровск", "Арсенал"? Три неудачных матча – еще не показатель тенденции или статистики. Просто случайность. А мы к каждой игре подходим как к самой важной.

– Новый круг начинаем как раз с игры против ЦСКА. Тяжело играть столько серьезных матчей подряд?

– С нашим графиком – все игры сейчас серьезные. И побеждать надо в каждой.

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 16.30 в московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.