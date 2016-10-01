Михаил Левашов: "В матче "Локомотив" – "Арсенал" работы было как во второй лиге"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после ничьей с "Локомотивом" в матче 9-го тура чемпионата России (1:1) рассказал, что очень устал после игры, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Левашов отметил, что обидно пропускать с пенальти в конце матча.

– На последних минутах ваша команда упустила победу. Довольны ли вы одним очком?

– Всегда присутствует разочарование, когда пропускаешь на последней минуте. Это в какой-то степени горе.

– Как планировали строить игру против "Локомотива"?

– Мы разобрали сильные стороны соперника и знали, что у них играют три акцентированных нападающих и очень активные фланги. Что-то получилось, что-то – нет.

– Были шансы отбить пенальти?

– Да, я достал мяч рукой, задел его. Но Самедов хорошо пробил.

– Особенно обидно, наверное, пропускать такие мячи?

– Да, тем обиднее.

– После прошлых матчей вы говорили, что во второй лиге работы больше. Сегодня много работы было?

– Сегодня было что-то похожее на вторую лигу. Я имею в виду работу. Устал очень сильно. Не представляю, насколько устают полевые игроки, если уж я валюсь с ног.