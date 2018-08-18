Михаил Левашов: "Удаление Григалавы спорное"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после поражения от ЦСКА со счетом 0:3 в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что во втором тайме до удаления у его команды многое получалось.

– В перерыве тренер пытался кардинально перестроить игру, потому что показалось, что в первом тайме "Арсеналу" не очень везло в атаке?

– Да, конечно. Тренер акцентирует внимание на том, что мы должны, в первую очередь, играть в атаку, отыгрываться, и мы старались. Во втором тайме многое получалось до удаления, которое мы считаем неоднозначным. Было видно, что футболист больше сыграл корпусом, чем рукой, да и в центре поля был этот момент, чтобы показывать прямую красную карточку. Я считаю, что это спорное решение.

– Вы смотрели повтор удаления или рассказываете, как видели эпизод из ворот?

– Я видел этот момент из ворот. Во-первых, там не был зафиксирован фол на Бакаеве, потом армейцы быстро организовали встречную атаку, и мне показалось, что Гиа Григалава больше сыграл корпусом.

– Второй и третьи пропущенные мячи были более не берущимися?

– Да, хотя не берущихся мячей не бывает. Просто в этой ситуации нам не повезло. Ребята хорошо пробили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)