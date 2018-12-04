Михаил Левашов: "Сказал Дзюбе: "Вы свое еще возьмете, по-братски"

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов в интервью "СЭ" рассказал, о чем общался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который весной выступал за "канониров" в аренде. Туляки обыграли питерцев в 16-м туре со счетом 4:2.

– Но Дзюба все равно создал сложности?

– Ну он цепкий парень. Они вообще хитрые ребята.

– В смысле?

– Отдавали нам мяч разыгрывать, а потом начинали прессинговать.

– Раскусили их?

– Да. Поняли фишку. Стали играть хладнокровнее, не боялись менять вектор атак, разворачивать действия с фланга на фланг. Даже я был задействован в этом развороте. Дзюба, конечно, нагнетал, играл в своем стиле. Он всегда классный , молодец. К нему какие вопросы?

– Успели поговорить с ним после игры?

– Перед матчем перекинулись парой фраз. Мы сегодня начали матч на непривычной для себя половине поля. Обычно первый тайм проводим у южной трибуны, а на сей раз у северной. Мне показалось, что именно Дзюба подсказал Анюкову, чтобы "Зенит" выбрал "нашу" половину поля. Хотел сбить нас с толку. Ну я Артему и сказал: "Ах ты негодяй, какой хитрый" (смеется). Ну и по ходу игры парой фраз перекинулись. Заметил ему : "Дзюба, вы свое еще возьмете, по-братски" (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Михаила Левашова