Михаил Левашов: "Планировали сыграть в прессинг и от ЦСКА ожидали такой же игры"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что у его команды не получалось зацепиться за мяч.

- Мы планировали сыграть в прессинг, и ожидали, что ЦСКА тоже будет прессинговать, - сказал Левашов. - Не получилось в каких-то моментах зацепиться за мяч, поэтому нужно сделать выводы, почему с первых минут у нас не получается сосредоточиться.

- Что скажете о первом пропущенном мяче, когда вы отбили мяч на Эрнандеса?

- Удар был плотный, в дальний угол, мяч с небольшим отскоком стелился по газону. Когда идет сильный удар, ты уже не смотришь, куда отбиваешь. Главное - достать до мяча. Надо было доигрывать этот эпизод, но ничего, это случилось в начале матча, и впереди было восемьдесят минут.

- Второй тур подряд "Арсенал" заканчивает в меньшинстве. Нет здесь какой-то тенденции?

- Нет. Это чисто случайно получается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)