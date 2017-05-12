Михаил Левашов: "Пенальти в ворота "Арсенала" был очень спорный"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что готов заменять Владимира Габулова в каждой встрече. Он также добавил, что пенальти, поставленный в ворота тульской команды на 31-й минуте, смотрелся спорно.

– Пенальти со стороны смотрелся очень спорно, - сказал Левашов. - Пусть специалисты разбираются. Нам судья ставит второй спорный пенальти. До сих пор не понятно, был одиннадцатиметровый во встрече с "Оренбургом" или нет. Но это все на усмотрение арбитров. Пусть они сами решают.

– Что случилось с Габуловым?

– У него болит колено. Предыдущий матч он тоже играл через боль, на морально-волевых качествах, боролся, как мог. Он настоящий боец, лидер команды. Ту игру он провел просто великолепно. На этот матч вышел и тоже выручил в своих моментах, очень хорошо поймал пару мячей на выходе, спас при выходе один на один. Но он сказал, что болит нога.

– То есть вы были готов его заменить, зная ситуацию?

– Я всегда готов к любому развитию событий. Каждый матч готов его заменить.

– Надеетесь, что в конце чемпионата все будет по-честному?

– Да, я надеюсь, что спортивный принцип всегда будет выше всяких закулисных игр. Возможно, кто-то что-то решает. Со мной никто не связывался, и мне ничего не объявляли. Я просто рассчитываю, что мы будем играть честно, и все будут достойно биться за герб на своих футболках. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"