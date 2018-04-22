Михаил Левашов - о голе Паредеса с углового: "Что сказал Дзюбе? Начал предъявлять претензии"

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал матч 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3), который состоялся в Туле в воскресенье.

– Конечно, повлияло на результат удаление Горбатенко. В принципе, там было нарушение. Но если бы играли в равных составах, нам было бы полегче в концовке, – сказал Левашов.

– Как прокомментируете гол Паредеса?

– Очень курьезный гол получился. Я так понял, мяч никого не задел – гол был забит с прямого удара с углового. Ребята говорят, что растерялись, так как мяч пошел с хорошей подкруткой. Боялись, что в руку попадет. Никто не был готов к этому.

– Что сказали Дзюбе после этого гола? Показалось, что вы спорили – должен ли был он сыграть или нет.

– Я начал предъявлять претензии, почему не сыграли на ближней штанге. В принципе, все.

– Это упущенная победа, или добытая ничья?

– По количеству голевых мометов, это скорее упущенная победа. (Михаил ГОНЧАРОВ)