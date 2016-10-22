Михаил Левашов: "Арсенал" теряет очки там, где их нужно набирать"

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после игры 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) отметил, что команда потеряла очки. Голкипер посетовал на нехватку везения.

– Считаю, что в первом тайме нам несколько раз повезло, – цитирует клубная пресс-служба Левашова. – Мяч прилетал в меня при ударах соперников с близкого расстояния. В одном из эпизодов получил небольшую травму, но доиграл до свистка. Во втором тайме было проще, но большинство мы не раскатали. Пытались поддавливать. Но как получилось, так получилось.

– В Черкизове вы играли по мячу при ударе Самедова. Почему сегодня решили гадать?

– Пенальти – тяжелый момент для каждого вратаря с психологической точки зрения. Нужно быть хорошо готовым, чтобы не дернуться в сторону до удара. Меня повело сегодня, и стал заваливаться вправо. Хотя интуитивно понимал, что нужно оставаться по центру. Проиграл психологически дуэль.

– Кирьяков предупреждал перед игрой об активности Корниленко. Доставил он вам неприятностей?

– Сергей очень мощный нападающий. Наши защитники с ним намаялись. Есть у соперника и другие хорошие игроки. Молло запомнился своими ударами.

– По вашему мнению, чего не хватило для победы?

– Не хватило ударов во втором тайме и немного везения. Подходов к воротам было много, но опасности не хватило. Нужно было свое забивать еще при полных составах. А так теряем очки там, где нужно их набирать.