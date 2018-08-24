Михаил Левашов: "Арсенал" продвигает атакующий футбол"

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов отметил, что команда пропагандирует атакующий футбол. Также перед матчем 5-го тура чемпионата Росси против "Ростова" отметил, что не придает значения высокому месту ростовчан в таблице.

– Мы сейчас продвигаем атакующий футбол, - цитируют "Известия" Левашова. – Кононов добивается, чтобы мы больше играли с позиции силы. Постепенно нащупываем этот стиль, стараемся много играть впереди. Тем более у команды очень поднялось настроение после камбэка в игре с "Ахматом". Теперь готовимся к матчу с "Ростовом". Особого значения нахождению соперника наверху таблицы мы не придаем. После четырех туров турнирная таблица – достаточно условный показатель. Вот если к десятому туру "Ростов" или "Оренбург" будут в лидерах, тогда это вызовет другие эмоции. А пока мы готовимся к этой встрече как к обычному матчу.