Михаил Костюков: "Удивился тому, что "Енисей" в премьер-лиге никогда до этого не играл"

Автор первого гола "Енисея" в РПЛ полузащитник Михаил Костюков в интервью клубной пресс-службе заявил, что знал заранее, что его гол стал дебютным в элите в истории команды. Также футболист отметил, что теперь стремится забить в первом домашнем матче в Красноярске.

– Вы автор первого гола "Енисея" в премьер-лиге и уже вошли в историю красноярского футбола!

– Не скрою – это приятно. Но больше радует тот факт, что мы наконец-таки забили первый гол, пусть даже это произошло в третьем туре. Этот факт более важен в истории "Енисея". К слову, я знал, что это первый гол в элите в восьмидесятилетней истории клуба, потому что перед переходом в красноярский клуб почитал историю в интернете, но удивился тому, когда узнал, что "Енисей" в премьер-лиге никогда до этого не играл.

– Первый гол "Енисей" забили Акинфееву, а пропустили от Дзюбы, двух самых популярных футболистов страны…

– Это просто совпадение. Побед тоже не было, но это не значит, что нам нужно ждать матча с "Локомотивом", чтобы обыграть действующего чемпиона страны!?

– В 2016 году вы уже забивали в ворота ЦСКА, это тоже совпадение?

– Конечно, это случайность. Обычно, я стараюсь забивать каждому сопернику. В премьер-лиге нет легких команд, все игры тяжелые. Не скрою, очень хочется забить на первой домашней игре в Красноярске. Не важно, какая команда при этом будет.