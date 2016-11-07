Михаил Костюков: "Обидно, что "Амкар" не удержал победу в матче с ЦСКА"

Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков разочарован, что его гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России не стал победным. По его словам, данный результат подопечные Гаджи Гаджиева могут занести в свой актив.

- Я вышел в нападении, наконечником - моя задача была забить, - приводит пресс-служба пермяков слова Костюкова. - Это получилось. К сожалению, гол не стал победным. Достаточно обидная ничья, при счете 2:1 пропустили "в раздевалку", причем на последней минуте. Ну ничего, будем двигаться дальше, впереди "Спартак" - лидер. Будем готовиться к нему.

- Как погода сказалась на игре?

- Погода мешала обеим командам, нам всем. Но я думаю, если бы не было снега, игра была бы еще интересней и, возможно, было бы еще больше забитых мячей. Где-то им помешало. Но ничего, это футбол, это российский футбол.

- Результат - это скорее успех или нет?

- Мы каждый матч играем на победу… При счете 2:1 мы пропустили, поэтому… Хотя выездную ничью с ЦСКА можно занести в актив, но обидно, что мы не удержали победу.