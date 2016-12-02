Михаил Кержаков: "Зенит" отдаст все силы ради чемпионства"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков признался, что у него хорошие взаимоотношения с другим вратарем команды Юрием Лодыгиным. Также он заявил, что сине-бело-голубые сделают все для победы в чемпионате России.

– Когда был ребенком, нравилась игра Андреаса Кепке, из российских вратарей – Александр Филимонов, – цитирует пресс-служба клуба Кержакова. – Еще бы выделил Бартеза за его игру ногами и харизму. Из действующих вратарей назову Буффона. Не потому, что равняюсь на него, просто это признанный образец вратарского мастерства. Если бы меня попросили назвать лучшего вратаря из ныне играющих, без раздумий бы назвал именно его.

– Каковы ваши взаимоотношения с Юрием Лодыгиным?

– Мне этот вопрос задают очень часто. Всегда говорю, что отношения у нас хорошие, рабочие. В "Зените" в принципе хороший коллектив, проблем в общении ни у кого нет.

– Вы играете довольно много, но не всегда. Для вас это комфортная ситуация?

– Это сложный вопрос. С одной стороны, каждый футболист хочет постоянно играть. С другой – у каждого должен быть шанс показать себя. Факт в том, что в "Зените" оба вратаря имеют игровую практику, находятся в тонусе.

– "Зенит" выиграет чемпионство в этом сезоне?

– Да! Мы отдадим для этого все силы.