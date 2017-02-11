Михаил Кержаков: "Уход в аренду - исключительно мое решение"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков подчеркнул, что сам принял решение уйти в аренду. Голкипер питерского клуба до конца сезона будет выступать за "Оренбург".

- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, - приводит Bobsoccer слова Кержакова. - Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом "Зенита" у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

- Вы сообщили Луческу об уходе на сборе в Испании?

- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с "Оренбургом", прошу меня отпустить.

- Луческу не отговаривал?

- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.

- Повлияло ли на ваше решение повреждение, полученное в начале испанского сбора?

- Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьезного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день.