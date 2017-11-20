Михаил Кержаков: "Самый памятный сейв - отбитый пенальти после удара Веллитона"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о самом памятном сейве в его карьере. По его словам, это первый отбитый пенальти в чемпионате России. Голкипер вспомнил матч за "Аланию" против "Спартака" (5:2)

– Наверное, первый пенальти, отбитый в премьер-лиге, - цитирует пресс-служба "Зенита" Кержакова. - "Алания" обыграла тогда на своем поле "Спартак" – 5:2. Полный стадион собрался, атмосфера была очень эмоциональной, просто сказочной. И вишенкой на торте стал эпизод в конце матча, когда мне удалось отбить удар Веллитона – преимущество в три мяча сохранилось.

– Угадали направление удара? Или успели среагировать?

– Можно сказать, предчувствие было, куда пробьет бразилец. Впрочем, при 11-метровых есть немало вратарских хитростей. Кстати, Владикавказ – один из самых футбольных городов. Не припомню случая, чтобы при выходе на улицу меня не останавливал кто-нибудь из незнакомых людей. Всех их интересовало, как дела в команде. Жаль, что сейчас Владикавказ остался без любимой игры.

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