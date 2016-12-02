Михаил Кержаков: "С братом не дрались ни разу"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о взаимоотношениях со своим старшим братом Александром, который тоже выступате за команду из Санкт-Петербурга. По его словам, они в детстве никогда не дрались.
– Девиз вашего брата – "Бил, бью и буду бить!". А у вас есть девиз?
– Я придерживаюсь принципа, что труд должен быть кропотливым, - цитирует пресс-служба клуба Михаила Кержакова. - Без каждодневного усердного труда ничего не добьешься.
– Брат над вами шутит? Вообще, в вашем общении чувствуется, что он старший, а вы младший?
– С годами это становится все менее заметно. Хоть я и младший брат, но уже не мальчик. Раньше были какие-то подколы, в том числе и в футбольном плане. Сейчас в общении разницы в возрасте точно не чувствуется.
– Вы с братом дрались в детстве?
– Могу честно признаться, что мы с Сашей не дрались ни разу!
– Кто физически сильнее: Александр Кержаков или Михаил Кержаков?
– Мы особо не соревнуемся в физической силе. Если вы внимательно на нас посмотрите, то поймете, что у нас разное телосложение – Саша более коренастый, я повыше ростом. Сравнивать нас довольно сложно.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/02/mikhail-kerzhakov-v-detstve-my-s-bratom-ne-dralis-ni-razu/