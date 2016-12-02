23:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Кержаков: "С братом не дрались ни разу"

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о взаимоотношениях со своим старшим братом Александром, который тоже выступате за команду из Санкт-Петербурга. По его словам, они в детстве никогда не дрались.

– Девиз вашего брата – "Бил, бью и буду бить!". А у вас есть девиз?

– Я придерживаюсь принципа, что труд должен быть кропотливым, - цитирует пресс-служба клуба Михаила Кержакова. - Без каждодневного усердного труда ничего не добьешься.

– Брат над вами шутит? Вообще, в вашем общении чувствуется, что он старший, а вы младший?

– С годами это становится все менее заметно. Хоть я и младший брат, но уже не мальчик. Раньше были какие-то подколы, в том числе и в футбольном плане. Сейчас в общении разницы в возрасте точно не чувствуется.

– Вы с братом дрались в детстве?

– Могу честно признаться, что мы с Сашей не дрались ни разу!

– Кто физически сильнее: Александр Кержаков или Михаил Кержаков?

– Мы особо не соревнуемся в физической силе. Если вы внимательно на нас посмотрите, то поймете, что у нас разное телосложение – Саша более коренастый, я повыше ростом. Сравнивать нас довольно сложно.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/02/mikhail-kerzhakov-v-detstve-my-s-bratom-ne-dralis-ni-razu/

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