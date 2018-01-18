Михаил Кержаков: "Руки прочь от Дзюбы!"

Вратарь Михаил Кержаков подшучивает над нападающим Артемом Дзюбой на тренировке "Зенита-2". Занятие проходит на базе санкт-петербургского клуба в Удельной.

"Руки прочь от Дзюбы! Верим в Дзюбу! Верните Дзюбу!", – кричал голкипер форварду во время занятия.

Кержаков и Дзюба не полетели на первый в нынешнем году сбор основного состава "Зенита" в Дубай, который стартовал в понедельник. Также от основы были отцеплены защитники Александр Анюков и Иван Новосельцев, полузащитник Олег Шатов.

Сегодня Анюков и Шатов, как и Кержаков с Дзюбой, принимают участие в тренировке "Зенита-2", а вот Новосельцев на ней отсутствует.

Как ранее "СЭ" сообщил заместитель спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеслав Малафеев, у Дзюбы были выявлены проблемы со здоровьем, из-за чего он должен пройти лечение. Однако во вторник поздно вечером нападающий выложил в своем Инстаграме видео с хештегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Тренировка "Зенита-2". LIVE!