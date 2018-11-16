Михаил Кержаков: "После 0:2 в игре с Германией переключил на хорватов. Там интереснее было"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков на пресс-конференции перед товарищеским матчем против "Шальке-04" рассказал о предстоящей игре, а также поделился впечатлениями о матче сборной России и Германии (0:3).

– Несколько слов о подготовке к матчу. Будет ли детальное изучение соперника?

– Для товарищеской встречи это не так необходимо, но на этот вопрос лучше ответит Сергей Богданович. Пока у нас идут обычные тренировки – думаю, ничего особенного не будет.

– Смотрели вчерашний матч сборной России? Какие впечатления?

– После 0:2 переключил на Хорватию-Испанию, там было интереснее. Ничего особенного про игру нашей сборной сказать не могу.

– Что можете сказать про "Шальке-04"? Выделите кого-то из нападающих?

– Периодически смотрю обзоры бундеслиги – я так понимаю, у них сейчас небольшой спад. Не могу кого-то выделить. Тем более, не знаю, кто из них уехал в сборную, кто приедет к нам.

– "Шальке" играет в Лиге чемпионов. Это будет проверка для "Зенита"?

– Будет обычный товарищеский матч. Надеюсь, придет много болельщиков – не меньше, чем с "Кайратом", – и будет зрелищная игра.

– Раньше товарищеские матчи не практиковались во время паузы в чемпионате. Они полезны? Или лучше отдохнуть от футбола две недели?

– Для футболистов с редкой игровой практикой они полезны. Тем более, на такой отличной арене. (Егор Бычков)